Vídeos Diminuição de mesários não preocupa TRE-GO

Embora reconheça dificuldades no processo de convocação de mesários, devido à pandemia de Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) espera não ter problemas com a quantidade necessária de pessoas que vão conduzir os trabalhos nos dias de votação – 15 de novembro e 29 de novembro, caso haja segundo turno em Goiânia, Aparecida de Goiânia ou Anápolis, únicas c...