Vídeos Dieta do DNA usa informações genéticas para emagrecer e fazer os exercícios certos Por meio do código genético, além de analisar como aquele organismo metaboliza macronutrientes como gordura, carboidrato e proteína, é possível, descobrir se o paciente tem predisposição a desenvolver sensibilidade a compostos como lactose, glúten e álcool

Fazer dieta e buscar uma melhor qualidade de vida apenas com as orientações de um especialista já não basta para quem faz de tudo para ter corpo e saúde perfeitos. Imagina fazer uma dieta e uma série de exercícios de acordo com seu código genético? É isso que propõe a dieta do DNA, uma dieta que é feita conforme a análise dos genes de cada pessoa, trazendo mudanças p...