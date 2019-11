Vídeos Derrotas e empate dos goianos no Brasileiro entram em debate no Resenha na Redação João Paulo Di Medeiros e Vitor Monteiro comentam os principais fatos do esporte no fim de semana

No Resenha na Redação desta segunda-feira (11), os jornalistas do POPULAR debateram as derrotas de Goiás e Atlético nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, respectivamente. O empate sem gols do V...