Vídeos Day, ex-The Voice, lança nesta semana o EP A Culpa é do Meu Signo Cantora goiana foi finalista do programa The Voice Brasil 2017 e fala ao vivo com O POPULAR

Nesta terça-feira (16), o repórter Bruno Félix fala com a cantora goiana Day, finalista do programa The Voice Brasil em 2017. Day lança u...