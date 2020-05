Vídeos Cremego critica isolamento e defende distanciamento social; entenda Leonardo Reis participa de live do O POPULAR e explica o posicionamento, assista à entrevista completa

Na noite desta terça-feira (19), Leonardo Reis, Presidente do Cremego, participa de live do O POPULAR e explica o posionamento que o Conselho teve em transmissão no fim de semana e que causou polêmica nas redes sociais. Na entrevista, Leonardo explica que que defende medida de distanciamento social para a população em geral, com isolamento apenas para pessoas do grupo d...