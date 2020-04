Sob apresentação do jornalista Michel Victor Queiroz, o ProsaNews Primeira Edição traz os principais destaques do Jornal O Popular desta quarta-feira (15), com destaque ao número de casos de Covid-19 em Goiás e os bairros afetados em Goiânia.

O boletim de notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no Facebook, YouTube e Portal do Jornal O Popular. Assista!