Vídeos Confira os destaques do ProsaNews desta sexta-feira

O ProsaNews desta sexta-feira (30) trouxe notícias sobre vida urbana, política e economia, destacando os transtornos causados pelas obras da revitalização da Rua do Lazer, no centro de Goiânia, a classificação da vazão do Rio Meia Ponte ao nível crítico 3 e a possibilidade de descongelamento da progressão de servidores da educação do Estado. O boletim diário de not...