Vídeos Confira os destaques do ProsaNews desta quinta-feira, dia 30

O ProsaNews desta quinta-feira (30) destacou a liberação da Avenida Raulina Paschoal para tráfego e abertura dos estabelecimentos comerciais e órgãos públicos no trecho que havia sido fechado por conta do risco de rompimento da represa do clube do povo. O boletim de notícias trouxe, também, outras notícias relacionadas a economia e vida urbana, além de informações sobre ...