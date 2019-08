O ProsaNews desta quarta-feira (7) trouxe notícias sobre trânsito, esportes, previsão do tempo, política e vida urbana, destacando o curso de prevenção e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação de Goiás, com participação ao vivo do Gerente de Unidades de Conservação da Semad, Caio César Neves, no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.

Houve, também, análise política no estúdio, com o jornalista Caio Henrique Salgado. O ProsaNews é um boletim de notícias, direto da redação, apresentado pelo jornalista Michel Victor de Queiroz, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no portal, Facebook e YouTube do jornal O Popular.