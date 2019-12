Vídeos Confira no ProsaNews: Defesa de irmã e advogado de médico goiano envolvido em rinha de cães em SP

Assista ao ProsaNews e fique por dentro das principais notícias desta quarta-feira (18), como a defesa da irmã e do advogado do médico goiano suspeito de envolvimento em rinha de cães, desmontada pela Polícia Civil do Paraná, em São Paulo, e os desdobramentos da Operação Metástase. Além disso, o boletim diário de notícias trouxe informações ao vivo da Assembleia Legisl...