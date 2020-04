A disseminação do novo coronavírus pelo mundo vem colocando os brasileiros em quarentena nos últimos dias. Eventos, shows e reuniões estão sendo cancelados. Shoppings receberam a orientação de permanecerem fechados e apenas serviços essenciais devem abrir as portas a partir desta semana em diversas cidades do Brasil. Por isso, o master coach e treinador Febraci. Ricardo Kuratomi explica como os profissionais liberais devem organizar suas carreiras e finanças durante a pandemia. Assista e participe.