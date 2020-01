Vídeos Comidaria especial de verão ensina a fazer o drink 'Banana Gin' Programa gastronômico do POPULAR, traz a receita de uma bebida refrescante para a estação mais quente do ano

O Comidaria desta semana traz o frescor de um drink que é a cara do verão, o ‘Banana Gin’. A receita é do barman José Augusto, que trabalha no Caseratto, bar famoso em Goiânia. A bebida leva Gin, Bananinha, Sour mix e a própria fruta que leva o nome. José conta que é um drink fácil de fazer e que é uma alternativa para se refrescar na estação mais quente do ano...