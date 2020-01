Vídeos “Comidaria” ensina fazer Chocotone na Taça Edição do Comidaria, programa de receitas do POPULAR, traz receita exclusiva

O Natal e o ano-novo ficaram para trás, mas nunca é tarde para aprender aquela receita de sobremesa que tanto agradou nas reuniões com família e amigos nas festas dos últimos dias. A equipe do POPULAR foi buscar dicas com chef Mari Tolentino para a receita de uma das sensações nas confraternizações de fim de ano, que pode ser repetida a qualquer momento do ano: o Chocotone n...