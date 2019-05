Vídeos Com que combina? Confira dicas para harmonizar cerveja com comida Sommelier Thiago Franco explica como unir a bebida com as refeições

Que tipo de cerveja que você gosta? No mercado é fácil encontrar cervejas claras, escuras, amargas, leves, escuras e por aí vai. As cervejas artesanais vêm ganhando a preferência de muitos consumidores por suas características cheias de personalidade. Porém, há sempre uma dúvida recorrente nesse caso: afinal, como harmonizá-las com comida? O sommelier Thiago Franco...