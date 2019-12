Vídeos Chega de pavê: chef Mari Tolentino ensina a receita de ‘Gelatone de Ninho com Nutella’ A chef criou a sobremesa para O Popular e ensinou o passo a passo da receita, ideal para a ceia natalina

A redação do O Popular recebeu nesta quinta-feira (12) a chef Mari Tolentino, ela ensinou o passo a passo de um ‘Gelatone de Ninho com Nutella’, sobremesa ideal para a ceia natalina. Durante o preparo ela contou sua história com a confeitaria, que começou como um refúgio e hoje é sua fonte de renda. Segundo Mari, além de se deliciar na ceia é um ótimo it...