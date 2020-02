Vídeos Casos de suspeita do novo Coronavírus em Goiás e outras notícias desta quinta-feira, no ProsaNews

Casos de suspeita do novo coronavírus em Goiás, motorista que perdeu o controle e caiu em vala, em Aparecida de Goiânia, adolescente desaparecida e retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Goiás são assuntos do ProsaNews desta quinta-feira, dia 27. O boletim de notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no portal, Facebook e YouTube do Jornal...