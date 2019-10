Vídeos Cardiologista explica o que o governador Ronaldo Caiado teve e os procedimentos que foram realizados Frederico Nacruth descreveu como funciona o cateterismo, a angioplastia e porque aconteceu a implantação de um stent, além de dar dicas para prevenir problemas cardíacos

O governador Ronaldo Caiado (DEM) teve uma dor epigástrica, na região do estômago, na tarde da última quarta-feira (9) e passou por exames iniciais no Hospital do Coração, em Goiânia. Nessa quinta-feira (10), ele passou por dois cateterismos e uma angioplastia com a implantação de stent (pequena prótese usada para evitar a obstrução dos vasos sanguíneos) no Hospital S...