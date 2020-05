Vídeos Caiado fala sobre o novo decreto em Goiás: 'deve vigorar entre 10 e 15 dias'; assista Governador de Goiás explicou sobre a situação do Estado na luta contra a Covid-19

Em entrevista ao POPULAR na manhã desta terça-feira (12), o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que o caminho para enfrentar o coronavírus em Goiás será retomar as restrições para garantir o índice ideal de isolamento social. “Eu quero sofrer todas as críticas, mas com a consciência de que nós salvamos vidas e não fomos irresponsáveis”, disse o democrata. Caiado diss...