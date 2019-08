Vídeos Bombeiro de Goiás resgata família austríaca de afogamento no RJ, veja vídeo Cabo Vaz e a família curtiam uns dias de folga quando ouviu os pedidos de socorro

Um vídeo com pouco mais de 20 segundos mostra o momento em que o cabo do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Marco Aurélio Vaz, entra no mar e salva uma família austríaca, pai e dois filhos, que estavam se afogando. O resgate aconteceu nesta terça-feira (6) em uma praia de Copabana, no Rio de Janeiro. Vaz conta que era por volta das 18 horas de terça-feira (6) e ...