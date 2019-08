Vídeos Boletim diário de notícias: confira os destaques do ProsaNews desta quarta-feira

O ProsaNews desta quarta-feira (14) trouxe informações a respeito do aumento dos preços de combustíveis, obras da BRT, derrubada de decreto da Prefeitura de Goiânia, com relação a regulamentação da atividade de motoristas de transporte por aplicativo, programação do Festival Bananada e baixa umidade do ar em Goiás. O boletim de notícias mostrou, também, um vídeo ...