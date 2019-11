Vídeos Bobó de camarão vitorioso do chef André Barros abre nova temporada do “Comidaria” Programa do POPULAR está de volta com receita que garantiu vaga do chef no reality Mestre do Sabor da Globo

O Comidaria, programa de receitas gastronômicos do site do POPULAR, está de volta com uma receita para lá de especial. No primeiro episódio, o chef André Barros, representante goiano no reality show Mestre do Sabor, da Globo, ensina a receita que garantiu sua entrada no programa. O prato apresentado aos técnicos do televisivo foi o Bobó de Camarão com Castanha de Bar...