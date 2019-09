Vídeos "Baru e Empadão Goiano. E claro, pequi e gueroba são os sabores de Goiás pra mim", diz Jimmy Ogro Chef está em Goiânia para dar uma aula gratuita no projeto "Temporada Gourmet", no Goiânia Shopping

O ogro mais querido do Brasil esteve na redação do jornal O POPULAR. O chef Jimmy Ogro participou comigo do quadro 'No Sofá com Frank Martins' para falar um pouco dos seus gostos na cozinha, dar dicas de receitas e contar como saiu da área de design e foi parar na gastronomia. Jimmy está em Goiânia para participar da "Temporada Gourmet" que ocorre no Goiânia Shoppi...