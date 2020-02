Vídeos Bárbara Paz participa de live do POPULAR e fala sobre seu primeiro documentário Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou na Mostra O Amor, A Morte e As Paixões

A diretora Bárbara Paz desembarcou em Goiânia nesta quinta-feira (13) para divulgar seu primeiro longa-metragem, o documentário Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou. O filme integra a programação da da 13ª mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que ocorre no Cinema Lumière do Banana Shopping até 26 de fevereiro. Antes de se preparar p...