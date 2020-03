O ProsaNews desta terça-feira (17) trouxe as principais atualizações a respeito da pandemia do novo Coronavírus em Goiás e as medidas tomadas para evitar sua propagação. O boletim contou também com participação ao vivo do jornalista Frank Martins, que chegou recentemente da Argentina, além de relato de um brasileiro que mora na Alemanaha, com informações a respeito da doença nestes locais.

