Vídeos Assista o Prosa News desta sexta-feira (8) e fique bem informado O programa traz os dados do último boletim epidemiológico do Estado de Goiás, mostra como estão as obras do Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás e discute as notícias que foram destaque no dia

O Prosa News desta sexta-feira (8), traz os dados do último boletim epidemiológico do Estado de Goiás, mostra como estão as obras do H...