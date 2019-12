Vídeos Assista ao ProsaNews e fique por dentro das principais notícias desta segunda-feira

O ProsaNews desta segunda-feira (16) falou sobre os desdobramentos da Operação Metástase e da apresentação do relatório final da CPI da Enel, além de trazer informações a respeito da infância e juventude do médium João de Deus, no dia em que completa 1 ano de sua prisão. Entre outras notícias, o boletim diário traz, também, informações de trânsito e previsão do tem...