O ProsaNews desta segunda-feira (30) trouxe as principais atualizações a respeito do novo Coronavírus em Goiás, que já possui mais de 60 casos, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

O boletim de notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no portal, Facebook e YouTube do Jornal O Popular. Confira!