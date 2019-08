Assista ao ProsaNews desta quinta-feira (29) e fique por dentro das principais notícias relacionadas a vida urbana, política e economia, com destaque a um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e empreendedorismo, a Campus Party, que acontece pela primeira vez no estado, entre os dias 04 e 08 de setembro, no Passeio das Àguas Shopping.

O ProsaNews é um boletim diário de notícias que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no portal, Facebook e YouTube do Jornal O Popular.

Confira: