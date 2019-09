Vídeos Assista ao ProsaNews desta quarta-feira e fique por dentro das principais notícias do dia

O ProsaNews desta quarta-feira (4) trouxe notícias sobre economia, magazine, política e vida urbana, destacando a prisão do ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, e outros integrantes de uma quadrilha, incluindo o “Barão do Tráfico”, durante Operação Ozark-Narco, da Polícia Federal. O boletim diário de notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h, no portal...