Vídeos Assista ao Prosa News desta quinta-feira (21) e se informe Apresentado por Frank Martins, a edição tem participação de Márcio Leijoto, editor de Vida Urbana, e Patrícia Lauris, repórter do Jornal do Tocantins; confira

O Prosa News desta quinta-feira (21), traz as notícias que foram destaque no dia, entre as pautas você sabe mais sobre a multa que pode ser aplicada a...