Vídeos Assista ao Prosa News desta quinta-feira (18) e saiba mais sobre o avanço da Covid-19 em Goiás A edição informa dos últimos detalhes sobre a demissão do Ministro da Educação

No Prosa News desta quinta-feira (18), você fica atualizado com os últimos dados da Covid-19 no Estado de Goiás, além d...