Karol Conká, cancelamento e Lucas Penteado são nomes e expressões que estão na boca do povo nos últimos dias após polêmicas do BBB 21. Com apresentação de Michel Gomes e comentários de Lucas Gonçalves, o programa desta terça-feira (2) recebe Paula Jaime, criadora de conteúdo. Assista agora o Papo BBB e saiba as últimas informações do reality.