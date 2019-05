Vídeos Assista ao Happy Hour da Notícia na Estação Ferroviária de Goiânia O programa do POPULAR de debate dos principais assuntos da semana saiu da redação e foi dar um passeio por um dos pontos históricos da capital

O Happy Hour da Notícia foi para fora da redação nesta sexta-feira (10). O programa do POPULAR que destaca os principais assuntos da semana foi dar um 'passeio' na Estação Ferroviária, cuja revitalização está concluída. O espaço foi reaberto hoje e foi um dos temas em debate. A pauta do programa também tem a redução de beneficiários do passe livre estudantil. Vem comentar - ...