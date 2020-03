Vídeos Assédio moral no trabalho: o que é e o que fazer A advogada Ingrid Platon explica como identificar e denunciar o assédio moral no trabalho

Apesar de não ser uma prática nova no mercado de trabalho, o assédio moral vem sendo amplamente divulgado na última década, e as condutas de empregadores que resultam em humilhação e assédio psicológico passaram a figurar nos processos trabalhistas com mais recorrência. O assédio moral pode ser configurado em qualquer nível hierárquico e ocorre de forma intencional e...