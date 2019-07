Vídeos Aprovação de texto-base da reforma da Previdência é destaque no Happy Hour da Notícia Programa ao vivo reúne jornalistas da redação debatendo os assuntos mais discutidos da semana

O Happy Hour da Notícia é o programa online do jornal O POPULAR que reúne jornalistas da redação para debater os principais temas da semana. As pautas desta sexta-feira (12) são reforma da Previdência, as mudanças no Plano Diretor de Goiânia e a volta do Campeonato Brasileiro para os clubes goianos. Confira: