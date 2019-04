Vídeos Aprenda exercícios para fazer 'encolher' a barriga, melhorar postura e reduzir medidas A fisioterapeuta dermatofuncional Jéssika Campos mostra como a técnica do LPF pode mudar a aparência do abdômen, reduzindo em até 12 centímetros de cintura em apenas três meses

São inúmeras as informações, receitas e até superstições que ouvimos falar para obter uma "barriga chapada". O LPF, da sigla Low Pressure Fitness, algo como ginástica de baixa pressão, no português, é uma combinação entre técnica hipopressiva, respirações do yoga e exercícios de Reeducação Postural Global (RPG). A fisioterapeuta dermatofuncional Jéssika Campos, certi...