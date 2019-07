Vídeos Advogado explica nesta quinta-feira (25) o que é o FGTS, quem tem direito e quem vai poder sacá-lo Mas o que é o FGTS? Por que ele foi criado? Quando pode ser utilizado? Como consultar o saldo? O que fazer se a empresa não depositou? Especialista fala sobre o assunto em live no POPULAR

Nesta quarta-feira (24), o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou a liberação do saque de até R$ 500 das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O ministro disse que a liberação irá injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira neste ano e mais R$ 10 bilhões no ano que vem. Com os recursos do PIS/Pa...