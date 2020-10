Vídeos Acompanhe o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (9) Os jornalistas Paula Parreira, Fabiana Pulcineli, Márcio Leijoto e Rodrigo Alves participam da edição

Está no ar o Happy Hour da Notícia, o programa de comentários e debate sobre os temas mais importantes da semana. Nesta sexta-feira (9/10), os jornalistas Paula Parreira, Fabiana Pulcineli, Márcio Leijoto e Rodrigo Alves participam da edição. Vem para a pauta do dia: Eleições 2020: começa a propaganda no rádio e na TV; Educação: escolas se preparam para aulas híbridas; L...