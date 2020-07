Vídeos Acompanhe o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (31) O mês termina com os bastidores da notícia em pauta com Paula Parreira, Márcio Leijoto, Katherine Alexandria e Fabiana Pulcineli

O mês termina com os bastidores da notícia em pauta no Happy Hour da Notícia, que, nesta sexta-feira (31), tem Paula Parreira, Márcio Leijoto, Katherine Alexandria e Fabiana Pulcineli. Esta é a pauta do dia: Feira Hippie não volta a funcionar e conflito entre feirantes e Prefeitura segue; 44% das mortes por Covid-19 ocorrem fora dos leitos de UTI; e Eleições 2...