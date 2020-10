Vídeos Acompanhe o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (2) Programa de debate do POPULAR chega com os assuntos mais quentes da semana

O Happy Hour da Notícia, programa de debate do POPULAR, chega com os assuntos mais quentes da semana. Mas quente mesmo está Goiânia e o estado por causa das altas temperaturas. Nesta sexta-feira (2/10), os jornalistas Paula Parreira, Fabiana Pulcineli, Márcio Leijoto e Rodrigo Alves estão no debate. Esta é a pauta do dia: 1ª semana de campanha na disputa para a P...