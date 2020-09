Vídeos Acompanhe o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (18) Os jornalistas João Paulo Di Medeiros, Fabiana Pulcineli, Deivid Souza e Katherine Alexandria participam da edição

O Happy Hour da Notícia, programa de debate do POPULAR, chega com os assuntos mais quentes da semana. Nesta sexta-feira (18), os jornalistas João Paulo Di Medeiros, Fabiana Pulcineli, Deivid Souza e Katherine Alexandria participam da edição. Esta é a pauta do dia: Eleitor goianiense escolherá próximo prefeito(a) entre 14 nomes; Queimadas consomem mais d...