Vídeos Acompanhe o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (16) Quer comentar os assuntos da semana junto com os jornalistas do POPULAR? Vem para o Happy Hour da Notícia

Quer comentar os assuntos da semana junto com os jornalistas do POPULAR? Vem para o Happy Hour da Notícia. Nesta sexta-feira (16), participam Paula Parreira, Márcio Leijoto e Eduardo Sartorato. A pauta do dia é: mais reabertura: festas, berçários, escolas infantis e caravanas na região da 44; e leições 2020: expectativa para a 2ª rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. &n...