Vídeos Acompanhe o Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (15) Os jornalistas Paula Parreira, Fabiana Pulcineli, Márcio Leijoto e Katherine Alexandria participam da edição

É sexta-feira de muito assunto quente e você está no Happy Hour da Notícia, programa de debate sobre os principais temas da semana. Os jornalistas Paula Parreira, Fabiana Pulcineli, Márcio Leijoto e Katherine Alexandria participam da edição desta sexta-feira (15/5). Esta é a nossa pauta: Decreto ou não decreto no governo de Goiás; Saída de Nelson Teich do Ministério d...