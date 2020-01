Vídeos “A prefeitura tem pautada sua administração pela execução sazonal”, afirma Virmondes Cruvinel O ‘Jackson Abrão Entrevista’ desta segunda-feira (20) conversa com o décimo pré-candidato a Prefeitura de Goiânia

Nesta segunda-feira (20), o ‘Jackson Abrão Entrevista’ fala com o décimo pré-candidato a Prefeitura de Goiânia, o Deputado Estadual Virmondes Cruvinel, do partido Cidadania. O projeto de Cruvinel propõe uma gestão moderna, com o uso da tecnologia para reduzir problemas corriqueiros do serviço público. Seguindo a linha da modernização, uma das propostas do pré...