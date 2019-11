Vídeos “A prefeitura está muito distante da população, é necessário se conectar”, aponta Romário Policarpo O programa Jackson Abrão Entrevista segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia e falou com o vereador e presidente da Câmara Municipal

O programa Jackson Abrão desta segunda-feira (25) recebeu o vereador e presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PROS), que é pré-candidato à prefeitura da capital. Romário acredita na modernização da cidade e no investimento na área da industrialização, seu projeto de candidatura diz: “É preciso construir a Goiânia do futuro, uma cidade conectada c...