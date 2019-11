Vídeos 13º salário: especialista fala dos direitos do trabalhador e os prazos para o pagamento A advogada Ingrid Platon tirou dúvidas sobre o 13º e respondeu perguntas dos assinantes do O POPULAR

Com a chegada do fim do ano, vem também a expectativa com o 13º salário. Para tirar as dúvidas sobre o pagamento da gratificação, a advogada trabalhista Ingrid Platon esteve na redação do O POPULAR nesta terça-feira (26) para participar do projeto 'Direito e Trabalho', onde falou sobre as regras da CLT e até ensinar como calcular o valor a ser recebido. A advoga...