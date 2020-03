O titular da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, afirmou que vai publicar na tarde desta segunda-feira, dia 23, uma nova portaria recomendando a suspensão de 100% das cirurgias eletivas. A intenção é reduzir o uso de equipamentos, como respiradores, que podem ser aproveitados no tratamento de casos graves do novo coronavírus. O anúncio foi feito durante entrevista ao POPULAR disponível na íntegra no perfil do jornal no Facebook e no Youtube. (veja abaixo)

Também será recomendada a suspensão de 100% das consultas ambulatoriais, exceto em áreas consideradas mais críticas, como oncologia, hemodiálise, hemoterapia e prenatais. Segundo o secretário, estas exceções se devem ao fato de que caso não haja um tratamento continuado podem se tornar casos urgentes.

Alexandrino também disse que os testes rápidos para o novo coronavírus que serão encaminhados pelo Ministério da Saúde para Goiás terão como prioridade os profissionais de saúde e de segurança pública e as cidades do interior com maior concentração de casos. Ainda não se sabe quantos testes serão destinados ao Estado.

No último sábado, dia 21, o Ministério da Saúde afirmou que os primeiros 5 milhões de testes chegarão aos Estados em até 8 dias. A ideia, segundo o secretário de Vigilância, Wanderson Oliveira, é usar de estratégia similar à da Coreia do Sul, que focou nos testes em massa para identificar os casos de coronavírus para tratar o avanço da doença.

O titular da SES-GO explicou que inicialmente os testes serão levados a estes profissionais, seguindo orientação do próprio ministério, por estarem na frente do combate ao avanço do coronavírus, mas que é intenção do Estado também levar os testes para o interior, principalmente nas cidades onde houver maior concentração de casos. Com isso, o governo espera fazer o diagnóstico rápido e evitar que haja transporte desnecessário de pessoas para a capital, onde inicialmente se concentram os leitos para pacientes mais graves.

Alexandrino também falou da possibilidade de ativar hospitais que estavam parados sem funcionamento no interior do Estado. Um deles é uma unidade municipal de Luziânia, com condições de disponibilizar, segundo ele, 82 leitos e que estaria inativo há mais de 4 anos por causa de uma reforma que andou devagar. As conversas entre governo e prefeitura estariam adiantadas e uma equipe da SES-GO irá nesta semana para a cidade, no Entorno do DF, para tratar do assunto.

Foram citados na entrevista o Hospital São Marcos, com capacidade para cerca de 200 leitos, em Itumbiara, a 207 km de Goiânia, e uma unidade municipal em Porangatu, a 430 km da capital, que poderá receber equipamentos para tratar de casos graves na região. No caso do hospital de Itumbiara, o secretário informou já haver uma decisão da Justiça para transferi-lo para o governo estadual.