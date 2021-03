A Volvo Cars lançará no início do segundo semestre no Brasil seu primeiro carro totalmente elétrico, o XC40 Recharge. O modelo tem o design característico da marca de origem sueca, ou seja, tem traços harmoniosos e esportivos. Será equipado com motores elétricos nos dois eixos, que entregam 407 cv de potência e faz de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. A autonomia é de 400 quilômetros e a tração é integral.

Até 2030, todos os carros da marca sueca serão elétricos. Para não perder tempo, a Volvo apresentou o C40 Recharge, que será feito na plataforma CMA e será o primeiro modelo Volvo da história concebido exclusivamente como elétrico. Ele tem todas as vantagens de um SUV, com um design exclusivo e elegante de um crossover.

Dentre as novidades, estão seu novo design frontal, que marcará a geração de carros elétricos da Volvo com faróis Pixel de última geração. Além disso, para contribuir ainda mais com o meio ambiente, será o primeiro modelo da marca totalmente sem couro.

“O C40 Recharge representa o futuro da Volvo e mostra para onde estamos indo”, disse Henrik Green, vice-presidente sênior de tecnologia da Volvo Cars. Já em 2025, a meta é que 50% das vendas globais consistam em carros totalmente elétricos, com o restante em híbridos. Em 2030, todos os veículos comercializados serão totalmente elétricos.

A transição da empresa para se tornar um fabricante de automóveis totalmente elétricos é parte de seu ambicioso plano climático, que visa reduzir de forma consistente a pegada de carbono do ciclo de vida por carro por meio de ações concretas. A decisão também baseia-se na expectativa de que a legislação, bem como uma rápida expansão da infraestrutura de recarga de alta qualidade acessível, acelere a aceitação do consumidor de carros totalmente elétricos.

O movimento da Volvo Cars em direção à eletrificação total vem junto com um foco maior nas vendas online e uma oferta ao consumidor mais completa, atraente e transparente sob o nome de Care by Volvo. Todos os modelos totalmente elétricos serão disponibilizados online.

“Para permanecermos bem-sucedidos, precisamos de crescimento lucrativo. Portanto, em vez de investir em um negócio que está encolhendo, optamos por investir no futuro - elétrico e online”, disse Håkan Samuelsson, presidente-executivo. “Estamos totalmente focados em nos tornarmos líderes no segmento de eletricidade premium de rápido crescimento.”

Legendas

- XC 40 Recharge, que chega no início do segundo semestre, será o 1º carro elétrico da Volvo no Brasil

- Novo Volvo C40, que foi apresentado hoje, ainda não tem previsão de chegada ao Brasil