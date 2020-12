A Volkswagen lançou o up! 2021 que passa a ser comercializado apenas na versão Xtreme 1.0 TSI e com capacidade para transportar somente quatro pessoas. Mais equipado, o modelo chega por R$ 60.090 e não tem opcionais, mas se o cliente preferir cores metálicas terá de pagar R$ 1.570 a mais, elevando o preço para R$ 61.660.

O novo up! traz duplo airbag frontal, sistema Isofix, Top Tether, alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança, freios com ABS (antitravamento das rodas), EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) e ESS (alerta de frenagem de emergência) além de controle de tração e luzes de condução diurna (DRL). O banco traseiro tem encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos para os dois passageiros.

O up! Xtreme traz também direção com assistência elétrica, volante multifuncional, ar-condicionado com filtro de pólen e poeira, sensor de estacionamento traseiro, banco do motorista e coluna de direção com ajuste milimétrico de altura, computador de bordo, chave tipo canivete, alarme com comando remoto, rodas de liga leve de 15 polegadas, travas, vidros dianteiros e espelhos elétricos

É equipado com sistema de som ‘Composition Phone’, 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto, suporte para smartphone, travas e vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down no lado direito, detalhes internos do painel com acabamento em ‘Chrome Effect’, revestimento dos bancos em malharia Loop Preto, entre outros.

No visual, o up! Xtreme 2021 tem faróis com máscara escurecida, faróis de neblina, friso duplo na grade dianteira, pisca-pisca nos retrovisores, maçanetas na cor do veículo, para-choque dianteiro com área central em preto brilhante, rack de teto longitudinal em “chrome effect” e tampa do porta-malas pintada em preto com abertura elétrica “push button”.

O modelo é equipado com o motor 1.0 TSI flex de três cilindros com injeção direta de combustível e potência de 101/105 cv (gasolina/etanol) e 165 Nm. O torque está 100% disponível a partir de 1.500 rpm. Faz de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e a velocidade máxima é de 183 km/h. O câmbio é manual com cinco marchas.

O VW up! tem 3,64m de comprimento, 2,42m de distância entre-eixos, 1,91m de largura e 1,50m de altura. O porta-malas tem capacidade para 285 litros, mas pode ser ampliada com o rebatimento do encosto do banco traseiro.

O modelo é oferecido em cinco cores: as sólidas ‘Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Flash, e as metálicas Cinza Platinum e Prata Sirius, que custam R$ 1.570.