A Volkswagen apresentou nesta terça-feira à noite (13) o Taos, o novo SUV da marca e o primeiro a ser fabricado na Argentina para toda a região. O modelo, que será posicionado entre o T-Cross e o Tiguan Allspace, chega ao Brasil no segundo trimestre de 2021 para concorrer com o Jeep Compass, Chevrolet Equinox e, depois, com o Toyota Corolla Cross. A World Première do Taos foi realizada em Buenos Aires por meio de uma live streaming simultâneo na América Latina e na América do Norte, com mais de 35 países conectados ao evento.

O Taos será equipado com o motor 1.4 TSI de 150 cavalos, produzido na fábrica de São Carlos (SP), e câmbio automático de seis amrchas. Trará novo sistema de infotainment VW Play, lançado no Nivus, além de design inédito e modernos equipamentos de segurança. Os preços não foram anunciados, mas o mercado prevê acima de R$ 140 mil.

Design e tecnologia

O design do Taos é dos pontos de destaque do modelo, com a frente elevada e fortes linhas angulares no para-choque. Como principal novidade, ele estreia a nova assinatura noturna da marca, que conecta os faróis com uma linha de luz de LED que percorre a grade de um lado ao outro.

Nas laterais, destacam-se as caixas de roda "quadradas" com os cantos arredondados e para-choques robustos. Tudo isso deixa o SUV elegante e um veículo ideal para a família. A nova identidade de LED também pode ser encontrada nas lanternas traseiras do veículo.

No interior, a equipe de design da marca se inspirou em 3 conceitos-chave: premium, único e sofisticado. A nova imagem de marca está presente no design do volante. A disposição horizontal coloca à vista do motorista a "ilha digital", composta pelo Active Info Display painel digital de 10,25 polegadas, e o novo sistema de infotainment VW Play, central multimídia com uma tela de 10,1 polegadas, 100% touch e que entrega ao cliente alto nível de informação, entretenimento, conectividade.

Os materiais ‘soft touch’ e as inserções em couro no painel complementam a proposta de sofisticação que, somados às luzes de ambiente com possibilidade de programação de 10 cores, criam uma atmosfera única no segmento de SUVs médios

Segurança

O Taos também é equipado com assistentes de condução de última geração como o sistema de controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com stop & go, frenagem autônoma de emergência (AEB) com detector de pedestres, detector de ponto cego e detector de tráfego traseiro.

Também conta com a mais recente tecnologia de iluminação da marca, chamada IQ. Light, que permite que os faróis de LED tenham um alcance maior e mais amplo nas laterais. Também inclui assistentes inteligentes para a direção, como o "Dynamic light assist", que ajusta o facho dos faróis para evitar ofuscamento de outros motoristas. Por último, a "luz de conversão dinâmica" acende de acordo com o ângulo de direção que o motorista aplica ao volante.